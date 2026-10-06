भोपाल में वकील की मौत के बाद भी नहीं जागा बिजली विभाग, 235 खंभों की जांच में 25 जगह मिला करंट

अनुज मैना, नमन मिश्रा, नवदुनिया, भोपाल। एमपी नगर में डीबी माल के सामने 27 सितंबर को युवा अधिवक्ता दिव्यऋषि तिवारी की करंट लगने से मौत हुई थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्युत खंभों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन नवदुनिया ने इन निर्देशों के एक सप्ताह बाद शहर की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट के खंभों की पड़ताल की तो तस्वीर डराने वाली मिली।

नवदुनिया की टीम ने तीन रात में छह प्रमुख स्थानों पर 235 खंभे जांचे गए और 24 जगह केबल में बने कट से झांकते तारों में करंट दौड़ता मिला। सुभाष नगर ओवरब्रिज पर तो स्ट्रीट लाइट के खंभे में ही करंट मिला। यानी दिव्यऋषि की जान लेने वाला खतरा हादसे के बाद भी शहर की सड़कों से खत्म नहीं हुआ है।

सबसे गंभीर तस्वीर वीआइपी रोड सबसे गंभीर तस्वीर वीआइपी रोड की है, जहां 124 खंभों में 17 जगह तार बाहर निकले और 13 में करंट मिला। ये नंगे तार सेंट्रल वर्ज के पौधों के बीच पांच से दस मीटर तक फैले हैं। रात में दिखाई नहीं देने वाले ये तार रोज सड़क पार करने और घूमने आने वाले लोगों के लिए किसी खुले बिजली जाल से कम नहीं हैं। राजभवन जैसे वीआइपी इलाके के पास भी आठ में सात खंभों से तार बाहर मिले और छह में करंट था। सुभाष नगर ओवरब्रिज सुभाष नगर ओवरब्रिज पर नवदुनिया की टीम ने स्ट्रीट लाइट के कुल 68 खंभों की जांच की। इनमें से एक खंभे में करंट मिला। सबसे गंभीर बात यह रही कि नगर निगम की विद्युत शाखा की टीम ने इससे एक दिन पहले ही इन खंभों की जांच की थी और खामियां सुधारने का दावा किया था।

इसके बावजूद अगले दिन खंभे में करंट मिल गया। ओवरब्रिज से लगातार लोगों और वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में खंभे में करंट होना गंभीर खतरा है। सवाल यह भी है कि यदि विद्युत शाखा ने जांच की थी तो खंभे में करंट कैसे रह गया? राजभवन के पास: कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से मछलीघर तिराहा कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से मछलीघर तिराहे तक सेंट्रल वर्ज पर स्ट्रीट लाइट के आठ खंभे लगे हैं। नवदुनिया की जांच में इनमें से सात खंभों से केबल के तार बाहर निकले मिले, जबकि छह खंभों के इन तारों में करंट प्रवाहित हो रहा था। खास बात यह है कि इसी हिस्से में पक्षियों और जानवरों की आकृति वाली सजावटी लाइटें लगाई गई हैं। इन्हें देखने और सेल्फी लेने के लिए लोग रुकते हैं। ऐसे में बाहर निकले तारों में करंट होना कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। वीआइपी रोड: रेत घाट से करबला रोड तक वीआइपी रोड पर नवदुनिया की पड़ताल में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति सामने आई। यहां कुल 124 स्ट्रीट लाइट खंभों की जांच की गई। इनमें 17 जगह केबल से तार बाहर निकले मिले और 13 जगह इन तारों में करंट प्रवाहित हो रहा था।

सड़क के बीच सेंट्रल वर्ज में लगे पौधों के बीच खंभों से जुड़े तारों में पांच से दस मीटर तक कट बने हुए हैं, पौधों में छिपे होने से ये तार आसानी से दिखाई नहीं देते, खासकर रात में। इसी रास्ते पर रोज बड़ी संख्या में लोग घूमते हैं। राजा भोज की प्रतिमा के पास फोटो लेने और गौहर महल जाने के लिए लोग सड़क पार करते हैं। ऐसे में ये तार गंभीर खतरा हैं। सीएम हाउस के पास सीएम हाउस के पास भी स्ट्रीट लाइट के खंभों की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं मिली। नवदुनिया की टीम ने यहां कुल 11 खंभों की जांच की। इनमें से एक खंभे से केबल के बाहर तार निकला हुआ था। हालांकि, जांच के दौरान इस तार में करंट नहीं मिला, लेकिन केबल से तार का बाहर निकलना अपने आप में विद्युत सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है। खुले या बाहर निकले तार कभी भी क्षतिग्रस्त होकर करंट प्रवाहित कर सकते हैं। राजा भोज सेतु राजा भोज सेतु पर स्ट्रीट लाइट के खंभों की स्थिति अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर मिली। नवदुनिया की टीम ने यहां कुल 24 खंभों की जांच की। जांच के दौरान किसी भी खंभे से केबल के बाहर तार निकला हुआ नहीं मिला।