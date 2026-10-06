रतलाम में अतिथि शिक्षक के साथ बर्बरता, पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। ताल थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों द्वारा अतिथि शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना 3 अक्टूबर की है, जिसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग शिक्षक को पेड़ से बांधकर चांटे मारते और रस्सी से पीटते दिखाई दे रहे हैं।

शिक्षक रो-रो कर छोड़ने की गुहार लगाता रहा। हालांकि पुलिस के पहुंचने तक शिक्षक पेड़ से बंधा नहीं मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के ग्राम शाहदपुर निवासी 21 वर्षीय योगेंद्र पुत्र रघुवीर सिंह जाटव खारवाकला चौकी क्षेत्र के पिपलिया तुखार के शासकीय प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक है। वह पिछले करीब चार माह से यहां पढ़ा रहा है। इससे पहले वह कोटड़ी के पास मंडावल में अतिथि शिक्षक था।