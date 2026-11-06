भोपाल के 1 लाख उपभोक्ताओं की अटक सकती है बिजली सब्सिडी, e-KYC अनिवार्य, नहीं कराने पर बढ़ेगा बिल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अटल गृह ज्योति योजना के तहत बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले करीब एक लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। भोपाल शहर वृत्त में योजना के दो लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से आधे का ही सत्यापन हो पाया है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।

150 यूनिट तक मिलती है रियायत, 'उपाय' ऐप से घर बैठे कराएं ई-केवाईसी

योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक बिजली खपत पर रियायत मिलती है। इसमें पहली 100 यूनिट का बिल अधिकतम 100 रुपये निर्धारित है।

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उपभोक्ता 'उपाय' ऐप पर अपना उपभोक्ता क्रमांक और समग्र आईडी दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। इससे बिजली कनेक्शन, मोबाइल नंबर और लाभार्थी की जानकारी अपडेट होगी तथा सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा।