करोंद समेत Bhopal के 20 इलाकों में चार से छह घंटा गुल रहेगी बिजली, कहीं आपकी कॉलोनी तो नहीं?

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपालवासियों के लिए यह काम की खबर है। जी हां, 24 नवंबर को शहर के कई इलाकों में बिजली बाधित रहेगी। करोंद, दानिशकुंज समेत शहर के 20 इलाकों में चार से छह घंटे बिजली गुल रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार, प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। आइए जानते है कि कहीं इसमें आपका भी इलाका तो नहीं...