    करोंद समेत Bhopal के 20 इलाकों में चार से छह घंटा गुल रहेगी बिजली, कहीं आपकी कॉलोनी तो नहीं?

    करोंद, दानिशकुंज समेत शहर के 20 इलाकों में चार से छह घंटे बिजली गुल रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार, प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। आइए जानते है कि कहीं इसमें आपका भी इलाका तो नहीं...

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:21:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:21:58 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपालवासियों के लिए यह काम की खबर है। जी हां, 24 नवंबर को शहर के कई इलाकों में बिजली बाधित रहेगी। करोंद, दानिशकुंज समेत शहर के 20 इलाकों में चार से छह घंटे बिजली गुल रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार, प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। आइए जानते है कि कहीं इसमें आपका भी इलाका तो नहीं...

    जानकारी के अनुसार सुबह 10 से शाम चार बजे तक वेस्टर्न कोर्टयार्ड कालोनी, दानिशकुंज-एक और दो, दस दुकान क्षेत्र, फाइन कैम्पस, हरे कृष्ण होम्स, पन्ना नगर।

    सुबह 10 से शाम चार बजे तक देवकी नगर, करोंद, पंचवटी फेस-एक और दो, बैरसिया रोड, कृषि अनुसंधान कालोनी।

    सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक तुलसी टावर, पुलिस हाउसिंग, सहाद्री कालोनी समेत आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी।

