करोंद समेत Bhopal के 20 इलाकों में चार से छह घंटा गुल रहेगी बिजली, कहीं आपकी कॉलोनी तो नहीं?

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपालवासियों के लिए यह काम की खबर है। जी हां, 24 नवंबर को शहर के कई इलाकों में बिजली बाधित रहेगी। करोंद, दानिशकुंज समेत शहर के 20 इलाकों में चार से छह घंटे बिजली गुल रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार, प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। आइए जानते है कि कहीं इसमें आपका भी इलाका तो नहीं...
जानकारी के अनुसार सुबह 10 से शाम चार बजे तक वेस्टर्न कोर्टयार्ड कालोनी, दानिशकुंज-एक और दो, दस दुकान क्षेत्र, फाइन कैम्पस, हरे कृष्ण होम्स, पन्ना नगर।
सुबह 10 से शाम चार बजे तक देवकी नगर, करोंद, पंचवटी फेस-एक और दो, बैरसिया रोड, कृषि अनुसंधान कालोनी।
सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक तुलसी टावर, पुलिस हाउसिंग, सहाद्री कालोनी समेत आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी।
इसे भी पढ़ें... AI से नकल पर्ची मिलने के बाद अगली परीक्षा में सख्ती, जानें क्या है Barkatullah University का प्लान