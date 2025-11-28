'संतोष वर्मा को निलंबित नहीं किया तो...', IAS अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई न होने से कर्मचारियों ने दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ब्राह्मण बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले आइएएस अधिकारी व अजाक्स के प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई न होने से ब्राह्मण और कर्मचारी संगठनों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने शुक्रवार को एलान कर दिया कि चार-पांच दिनों में सरकार वर्मा के विरुद्ध एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई नहीं करती है तो सामान्य वर्ग के कर्मचारी मंत्रालय में बंद कर देंगे। सामूहिक अवकाश लेंगे। वर्मा के साथ हमारा कोई कर्मचारी साथी काम नहीं करेगा।

कर्मचारी और ब्राह्मण संगठनों ने प्रदर्शन किया उधर, रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर वर्मा की आइएएस संवर्ग में पदोन्नति की जांच कराने की मांग की है। मंत्रालय भवन के ठीक सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान के द्वार पर कर्मचारी और ब्राह्मण संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि कारण बताओ नोटिस देना पर्याप्त नहीं है। जो कृत्य संतोष वर्मा ने किया है, उसके लिए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर निलंबित किया जाए। ऐसा न होने पर हम सामूहिक अवकाश लेकर घर बैठ जाएंगे। मंत्रालय बंद कर देंगे।