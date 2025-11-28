अब हर थाने में लगेंगे QR कोड, पुलिस थानों में हुई आनाकानी तो सीधे अधिकारी तक पहुंचेगी शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में पुलिसिंग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। थानों में शिकायतों की अनदेखी या टालमटोल रवैये पर लगाम कसने के लिए क्यूआर स्कैन कोड सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो सीधे पुलिस कमिश्नर तक लोगों को अपनी बात पहुंचाने का सशक्त और त्वरित साधन प्रदान करेगा। भोपाल में यह व्यवस्था अगले सप्ताह शुरू होगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलो में भी इसे लागू किया जाएगा।

डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू हुई डिंडोरी जिले में एसपी पहले ही थानों में क्यूआर कोड लगाकर शिकायत समाधान की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए अन्य जिलों ने भी अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर के सभी थानों और प्रमुख चौकियों पर बड़े आकार के क्यूआर कोड बोर्ड लगाए जाएंगे।