    अब हर थाने में लगेंगे QR कोड, पुलिस थानों में हुई आनाकानी तो सीधे अधिकारी तक पहुंचेगी शिकायत

    MP News: देश में पुलिसिंग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। थानों में शिकायतों की अनदेखी या टालमटोल रवैये पर लगाम कसने के लिए क्यूआर स्कैन कोड सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो सीधे पुलिस कमिश्नर तक लोगों को अपनी बात पहुंचाने का सशक्त और त्वरित साधन प्रदान करेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 10:51:17 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 10:51:17 PM (IST)
    अब हर थाने में लगेंगे QR कोड, पुलिस थानों में हुई आनाकानी तो सीधे अधिकारी तक पहुंचेगी शिकायत
    1. पुलिस थानों में आनाकानी हुई तो सीधे अधिकारी तक पहुंचेगी शिकायत
    2. भोपाल में अगले सप्ताह से शुरू होगा QR कोड सिस्टम, अन्य जिलों में भी तैयारी
    3. हर थाने पर लगेंगे QR कोड, निश्चित समय में होगा समस्या का निराकरण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में पुलिसिंग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। थानों में शिकायतों की अनदेखी या टालमटोल रवैये पर लगाम कसने के लिए क्यूआर स्कैन कोड सिस्टम लागू किया जा रहा है, जो सीधे पुलिस कमिश्नर तक लोगों को अपनी बात पहुंचाने का सशक्त और त्वरित साधन प्रदान करेगा। भोपाल में यह व्यवस्था अगले सप्ताह शुरू होगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य जिलो में भी इसे लागू किया जाएगा।

    डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू हुई

    डिंडोरी जिले में एसपी पहले ही थानों में क्यूआर कोड लगाकर शिकायत समाधान की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए अन्य जिलों ने भी अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर के सभी थानों और प्रमुख चौकियों पर बड़े आकार के क्यूआर कोड बोर्ड लगाए जाएंगे।


    किसी भी नागरिक को यदि थाने में शिकायत दर्ज कराने, एफआईआर लिखवाने, या किसी पुलिस कर्मचारी से परेशानी होती है तो वह इन क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेगा। शिकायत के तुरंत बाद यह जानकारी पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचेगी, जहां कमिश्नर स्वयं रोजाना की शिकायतों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

    थाना प्रभारियों की तय होगी जवाबदेही

    भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने स्पष्ट किया है कि स्कैन कोड के जरिए दर्ज शिकायतों की तुरंत ट्रैकिंग की जाएगी। इसके बावजूद यदि किसी थाना प्रभारी द्वारा निर्धारित अवधि में शिकायत का समाधान नहीं किया जाता, तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। इससे न केवल थानों में जिम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों में भरोसा भी मजबूत होगा।

