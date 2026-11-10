केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट: पन्ना टाइगर रिजर्व की 1853 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण, 561 करोड़ भी अटके

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व को मिलने वाली 1,853.712 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर अतिक्रमण है, जिसके चलते यह भूमि अब तक टाइगर रिजर्व को नहीं मिल पाई है। ऐसे में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पन्ना, दमोह एवं छतरपुर जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस अतिक्रमण वाली गैर वन भूमि को मुक्त कराकर रिजर्व को सौंपने के लिए कहा है। जिसके बाद तीनों जिलों के कलेक्टरों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

यह मामला मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में गठित अंतरराज्यीय ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल में आया, जिसे काउंसिल ने गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निराकरण के लिए कहा है। दरअसल, केन-बेतवा लिंक परियोजना में 6,017 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें 4,783.190 हेक्टेयर शासकीय एवं 1,233.810 हेक्टेयर निजी है। इसके बदले में अब तक रिजर्व को 4,163 हेक्टेयर गैर वन भूमि ही मिल पाई है।