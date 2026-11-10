डिग्री तो मिलेगी, डॉक्टरी का ज्ञान कैसे मिलेगा? एमपी में शिक्षकों की कमी से 3 कॉलेज की मान्यता अटकी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों में फैकल्टी (प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्ष 2013 में स्वशासी की जगह शासकीय मेडिकल कालेज संचालित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से छह कालेज खोले जा चुके हैं। इनमें सतना, सिवनी, नीमच, मंदसौर, सिंगरौली और श्योपुर शामिल हैं।

औसतन सिर्फ 39 प्रतिशत फैकल्टी उपलब्ध सभी कालेजों की स्थिति देखें तो यहां औसतन मात्र 39 प्रतिशत फैकल्टी ही उपलब्ध हैं। सबसे खराब स्थिति पिछले सत्र में खुले श्योपुर और सिंगरौली कालेजों की है, जहां क्रमशः 17 और 22 प्रतिशत फैकल्टी ही कार्यरत है। ऐसे में सवाल यह है कि एमबीबीएस विद्यार्थियों को डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें डाक्टरी का पूरा ज्ञान कैसे मिल पाएगा। इन दोनों मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की सौ-सौ सीटें हैं। नए कालेजों में फैकल्टी जुटाना और मुश्किल यह तो संचालित हो रहे कालेजों की स्थिति है। जिन नए शासकीय कालेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है, वहां फैकल्टी उपलब्ध करा पाना और मुश्किल हो गया है। इसी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से दमोह, छतरपुर और बुधनी कालेजों में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी थी। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को आवेदन भी किया था।