'प्रमोशन दो वरना वीआरएस लेंगे...' मप्र बिजली कंपनी के इंजीनियरों की खुली चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में पदोन्नति नहीं मिलने से वरिष्ठ अभियंताओं में नाराजगी बढ़ रही है। वर्ष 1989 और 1991 में कनिष्ठ यंत्री पद पर नियुक्त अभियंताओं का कहना है कि 36 से 38 साल की सेवा के बाद भी उन्हें केवल एक पदोन्नति मिली है, जबकि अन्य संवर्गों के अधिकारी तीन पदोन्नतियां प्राप्त कर चुके हैं।

अभियंताओं ने जल्द समाधान नहीं होने पर सामूहिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) और आंदोलन की चेतावनी दी है।

20 प्रतिशत को नहीं मिला लाभ