मध्य प्रदेश में PDW के औचक निरीक्षण से इंजीनियरों में नाराजगी और डर, एक दिन के हड़ताल का एलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क, पुल पुलिया निर्माण की गुणवत्ता सुधार के लिए शुरू किए गए औचक निरीक्षण से इंजीनियर नाराज हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक दिन की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया।

फिलहाल सब इंजीनियर, एसडीओ और कुछ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने मंगलवार को आकस्मिक अवकाश पर रहने की घोषणा की है। इधर, भोपाल के चीफ इंजीनियर ने अवकाश देने से इंकार कर दिया है। दरअसल, राज्य सरकार ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुधार के लिए एक वर्ष पहले हर पखवाड़े औचक निरीक्षण का नियम बनाया था, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मुख्य अभियंताओं को भी औचक निरीक्षण करने को कहा है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, सुधार भी हुआ है। गड़बड़ियों को लेकर आए दिन कार्रवाई भी हो रही है।