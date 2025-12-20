मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्य प्रदेश में PDW के औचक निरीक्षण से इंजीनियरों में नाराजगी और डर, एक दिन के हड़ताल का एलान

    मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के कार्यों के औचक निरीक्षण से इंजीनियर नाराज हैं। उन्होंने इसके विरोध में एक दिन के हड़ताल की घोषणा की है। औचक निरीक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 11:48:43 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 12:07:04 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में PDW के औचक निरीक्षण से इंजीनियरों में नाराजगी और डर, एक दिन के हड़ताल का एलान
    इंजीनियरों में नाराजगी (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. पीडब्ल्यूडी के औचक निरीक्षण से इंजीनियर नाराज
    2. इंंजीनियरों ने एक दिन की हड़ताल का किया ऐलान
    3. समिति ने पर्याप्त इंजीनियर उपलब्ध कराने की मांग की

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क, पुल पुलिया निर्माण की गुणवत्ता सुधार के लिए शुरू किए गए औचक निरीक्षण से इंजीनियर नाराज हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक दिन की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया।

    फिलहाल सब इंजीनियर, एसडीओ और कुछ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने मंगलवार को आकस्मिक अवकाश पर रहने की घोषणा की है। इधर, भोपाल के चीफ इंजीनियर ने अवकाश देने से इंकार कर दिया है।

    दरअसल, राज्य सरकार ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुधार के लिए एक वर्ष पहले हर पखवाड़े औचक निरीक्षण का नियम बनाया था, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मुख्य अभियंताओं को भी औचक निरीक्षण करने को कहा है। इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, सुधार भी हुआ है। गड़बड़ियों को लेकर आए दिन कार्रवाई भी हो रही है।


    इस कार्रवाई और अचौक निरीक्षण से मैदानी इंजीनियरों में हड़कंप का माहौल है। उन्होंने कार्य की अधिकता के चलते निर्माण कार्यों की निगरानी नहीं कर पाने की बात कहते हुए औचक निरीक्षण की व्यवस्था बंद करने की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- सतना HIV कांड की जांच करने पहुंची दिल्ली की टीम, उधर नवजात वार्ड में चूहों का तांडव, दो और 'खून के दलाल' गिरफ्तार

    पर्याप्त इंजीनियर उपलब्ध कराने की मांग

    वहीं संघर्ष समिति और डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने पर्याप्त इंजीनियर उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ के पदाधिकारी कपिल त्यागी ने कहा कि प्रदेशभर में इंजीनियर्स की कमी है, वर्षों से पद रिक्त हैं। इस कारण निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.