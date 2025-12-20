सतना HIV कांड की जांच करने पहुंची दिल्ली की टीम, उधर नवजात वार्ड में चूहों का तांडव, दो और 'खून के दलाल' गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। थैलेसीमिया पीड़ित पांच बच्चों को एचआइवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले को लेकर भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सतना जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नजर नहीं आ रहा। शनिवार को मामले की जांच के लिए दिल्ली से आई राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की टीम को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) कक्ष में खामियां मिलीं। वहीं अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में चूहों की धमाचौकड़ी का वीडियो वायरल हुआ है।

खून की दलाली करते दो अन्य युवकों को पकड़ा एसडीएम राहुल ने शनिवार को खून की दलाली करते दो अन्य युवकों को पकड़ा है। टीम ने सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह के साथ ब्लड बैंक का संचालन करने वाली सूर्या कंपनी के संचालक देवीदास से भी मामले की जानकारी ली। अभिलेखों की गहन जांच की। एआरटी कक्ष में मिलीं दस्तावेजी खामियां नाको की तीन सदस्यीय टीम ने करीब चार घंटे जांच की। जिला अस्पताल के एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) कक्ष में रखे रजिस्टरों, रिपोर्ट मिलान और रिकॉर्ड अपडेटिंग पर सवाल उठाए। इसी कक्ष में एड्स (एचआइवी) की जांच, पुष्टि और संक्रमित मरीजों का उपचार और दवाओं का वितरण किया जाता है। नाको की टीम रविवार को भी जांच करेगी।