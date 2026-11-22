पंकज श्रीवास्तव, भोपाल। राजधानी के अचारपुरा क्षेत्र में अपना उद्योग लगाने का सपना देख रहे उद्यमियों के लिए नए साल की शुरुआत बड़ी सौगात लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा करीब 12 एकड़ जमीन पर 7.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर अब जमीन पर साफ नजर आने लगी है। मौके पर चल रहे निर्माण कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। उद्यमियों को पानी की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विशाल ओवरहेड वाटर टैंक और पंप हाउस बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है।

जनवरी से भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी पूरे परिसर में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए हाईटेंशन पोल और स्ट्रीट लाइट के खंभे भी खड़े कर दिए गए हैं। वहीं, वाहनों की आसान आवाजाही के लिए चौड़ी सीसी रोड की ढलाई और तराई का काम अंतिम चरण में है, जबकि मुख्य सड़कों पर डामर बिछाया जा रहा है। इसके अलावा सीवेज और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम भी तेजी से चल रहा है। बुनियादी सुविधाएं तैयार होने के साथ ही अब जनवरी से यहां भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।