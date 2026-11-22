नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शैक्षणिक सत्र 2026-27 समाप्त होने में सिर्फ चार महीने बाकी हैं, लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के करीब 55 लाख विद्यार्थियों को अब तक गणवेश की राशि नहीं मिली है। इसके चलते बच्चे रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस साल पहले तैयार गणवेश वितरित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने के बाद सितंबर में विद्यार्थियों को सीधे राशि देने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं 600 रुपये प्रदेश में गणवेश वितरण के लिए प्रति विद्यार्थी 600 रुपये दिए जाते हैं। इस राशि से प्रत्येक बच्चे को दो जोड़ी गणवेश उपलब्ध कराई जानी है। विद्यार्थियों की संख्या करीब 55 लाख होने के कारण इस योजना पर सालाना लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।