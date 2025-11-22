Bhopal:35 करोड़ की ठगी में ईओडब्ल्यू का छापा: दिलीप गुप्ता के घर-कार्यालय से नकदी, कारतूस और दस्तावेज जब्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के मामले में आरोपित दिलीप गुप्ता के चूना भट्टी स्थित आवास और एमपी नगर स्थित कार्यालय में छापा मारा। तलाशी के दौरान 21 लाख 18 हजार रुपये नकद, 44 जिंदा कारतूस, 60 से अधिक के रजिस्ट्री एवं एग्रीमेंट दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस दौरान 50 से अधिक कंपनियों की फाइलें मिलीं हैं, जिनमें निवेश, लेन-देन, शेयर आवंटन का ब्योरा है। ईओडब्ल्यू ने 5 हार्ड डिस्क और विभिन्न नामों के 15 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। हार्ड डिस्क में डिजिटल रिकार्ड, अकाउंट डेटा और अन्य इलेक्ट्रानिक दस्तावेज होने की संभावना है।

अधिकारियों ने बताया कि 13 सितंबर 2024 को विनीत जैन ने शिकायत की थी। एफआइआर दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, लेकिन आरोपित ने पुलिस को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। महत्वपूर्ण रिकार्ड छिपाने या नष्ट करने की आशंका पर छापेमारी करनी पड़ी।