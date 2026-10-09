EOW का बड़ा फैसला: MP में 3,900 पेंडिंग मामलों को खत्म करने के लिए बना मास्टरप्लान, हर महीने सुलझाने होंगे 200 केस

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) में अब फाइलों को लंबे समय तक लटकाए रखने का दौर खत्म होने जा रहा है। लगातार बढ़ रही शिकायतों और जांच प्रक्रियाओं में आती सुस्ती को पूरी तरह खत्म करने के लिए ईओडब्ल्यू मुख्यालय ने नवाचार लागू किया है।

इसके तहत अब विभाग के प्रत्येक जांच अधिकारी (आईओ) के लिए हर महीने कम से कम दो मामलों को उनके मुकाम तक पहुंचाना अनिवार्य कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू मुख्यालय के नए निर्देश के मुताबिक, हर जांच अधिकारी को हर महीने कुल दो मामलों का निपटारा करना होगा। इनमें एक मामला प्रारंभिक शिकायत का और दूसरा दर्ज आपराधिक प्रकरण का होगा। अब तक ईओडब्ल्यू में दस्तावेजों की गहन जांच और नोटिस-दर-नोटिस की लंबी प्रक्रिया के कारण कई मामले लंबित रहते थे। इस सुस्ती को तोड़ने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समयबद्ध खाका तैयार किया गया है। 3900 लंबित मामलों का है बड़ा लक्ष्य मौजूदा समय में पूरे प्रदेश में ईओडब्ल्यू के पास करीब 100 जांच अधिकारी तैनात हैं। यदि हर अधिकारी हर महीने तय लक्ष्य के मुताबिक दो केसों का निराकरण करता है, तो हर माह लगभग 200 मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।