MP में विधायक व सांसद ही SIR में नहीं ले रहे रुचि, भाजपा ने अब मंत्रियों को दी जिम्मेदारी

सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में 42 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटा दिए जाने से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माना है कि जनप्रतिनिधियों ने एसआइआर के कार्य में रुचि नहीं ली। नतीजतन, संगठन ने पार्टी के सांसद और विधायकों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही नई रणनीति के साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की संभागवार जिम्मेदारी तय की है। वे अब अपने-अपने प्रभार के संभागों में बूथ से लेकर जिला और संभाग स्तर तक एसआइआर के काम की समीक्षा करेंगे।

मतदाता सूची में 10 जनवरी तक अधिक से अधिक नाम जुड़वाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टीजनों को हर बूथ पर कम से कम 50 नए मतदाता बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए युवा मोर्चा की भी जिम्मेदारी तय की गई है। मोर्चा के कार्यकर्ता ऐसे युवाओं से संपर्क कर उनके नाम जुड़वाएंगे, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। दरअसल, प्रदेश में बड़ी संख्या में वोट हटाए जाने से राजनीतिक दलों को कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर समीकरण गड़बड़ाने की चिंता सता रही है।