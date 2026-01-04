MP में जालसाजों की खैर नहीं, अब दिल्ली नहीं सीधे भोपाल में दर्ज होंगी साइबर ठगी की शिकायतें, शिकायत पर होगा तुरंत एक्शन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का शिकार होने वाले पीड़ितों के लिए राहत की बड़ी खबर है। साइबर जालसाजों द्वारा ठगी गई राशि को बैंक खातों में होल्ड (बचाने) कराने की प्रक्रिया को अब और भी तेज किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय में 50 सीटों वाला एक अत्याधुनिक कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जो सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहेगा।

भोपाल मुख्यालय से सीधे मॉनिटर होगी 1930 हेल्पलाइन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस पीड़ितों से संपर्क करती है, जिसमें काफी कीमती समय बर्बाद हो जाता है। नए कॉल सेंटर के शुरू होने से प्रदेश से जुड़ी सभी शिकायतें सीधे भोपाल स्थित साइबर मुख्यालय पहुंचेंगी। इससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने का मौका मिलेगा और एक विशेष टीम तत्काल बैंकों से संपर्क कर ठगी गई राशि को फ्रीज कराने का काम करेगी।