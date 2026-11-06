12 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त कोच भी पड़े कम, भोपाल के स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से बिगड़े हालात

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीवाली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ ने भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। दोनों स्टेशनों पर प्लेटफार्म से लेकर टिकट काउंटरों तक भीड़ का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। भोपाल स्टेशन पर पार्सल सामग्री के कारण प्लेटफार्म पर आवागमन की जगह कम हो रही है, वहीं टिकट काउंटरों पर लंबी कतारों के बीच एटीवीएम बंद पड़ी है।

यात्रियों का इंतजार बढ़ा ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों का इंतजार और बढ़ा दिया है। दूसरी ओर, ट्रेनों के आरक्षित कोचों में भी बिना टिकट यात्रियों की भीड़ पहुंच रही है। रेलवे ने 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जबकि रानी कमलापति स्टेशन पर जीआरपी ने सुरक्षा के लिए चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं। इसके बावजूद यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।