अब 'अंतिम सफर' में नहीं होगी देरी, भोपाल के हर जोन को मिलेगा अपना शव वाहन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर के बढ़ते दायरे और नागरिकों की जरूरतों को देखते हुए नगर निगम भोपाल अपनी निश्शुल्क शव वाहन सेवा का विस्तार करने जा रहा है। अब शहर के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को दुख की घड़ी में वाहन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा।

निगम प्रशासन शहर के सभी 21 जोनों में एक-एक शव वाहन तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान में निगम के पास केवल 10 वाहन उपलब्ध हैं, जिससे कई बार काल आने पर वाहन पहुंचने में देरी हो जाती थी। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्रीय वर्कशाप में 11 नए वाहन युद्धस्तर पर तैयार किए जा रहे हैं।

जल्द ही ये वाहन सड़कों पर होंगे, जिससे यह सेवा पूरी तरह जोन स्तर में उपलब्ध होगी। नगर निगम की यह सुविधा आम नागरिकों के लिए पूरी तरह निश्शुल्क है। सूचना मिलते ही वाहन बताए गए स्थान पर पहुंचेगा। वाहनों की संख्या दोगुनी होने से रिस्पान्स टाइम में भारी कमी आएगी। निगम के फायर आफिसर सौरभ कुमार पटेल ने बताया कि शव वाहनों की संख्या जल्द बढे़गी। वर्तमान में निगम के पास 10 शव वाहन हैं। इतने ही वाहन केंद्रीय वर्कशाप में तैयार हो रहे हैं। यह भी पढ़ें- ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर नरसिंहपुर SP ने 7 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, दूसरों को दी चेतावनी कटारा समेत विभिन्न क्षेत्रों से हटाए अतिक्रमण नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने मंगलवार को कटारा गौरीषंकर परिसर, अमलतास चौराहा, स्प्रींग वेली, कोलार, हमीदिया हास्पिटल, स्टेट बैंक चौराहा, सेमरा, करोंद रस्सुली, प्रभात चौराहा आदि क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए।