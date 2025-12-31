ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर नरसिंहपुर SP ने 7 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, दूसरों को दी चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर: जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा का फोकस है। वे लगातार थानों में पदस्थ अधिकारियों, पुलिसकरि्मयों को भी लापरवाही न बरतने की हिदायत देते रहे हैं। इसी क्रम में स्टेशनगंज थानांतर्गत भरवारा गांव में हुए गंभीर विवाद में लापरवाही को स्वत: संज्ञान में लेकर आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

जिले में यह पहला मौका है जब किसी एसपी ने इतनी सख्त कार्रवाई की हो। बहरहाल मंगलवार को इस आदेश की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यह है घटनाक्रम जानकारी के अनुसार बीती 21 दिसंबर की रात में भरवारा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इसकी सूचना सही समय पर स्टेशनगंज थाने को लग गई थी। जिसके बाद आठ पुलिसकर्मियों को मौके के लिए रवाना किया था। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर 20-22 लोगों की भीड़ एकत्र थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इन्हें नियंत्रित नहीं किया, न ही कार्रवाई करने में रुचि दिखाई।