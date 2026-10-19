राहुल पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज बोले- 'फेल प्रोडक्ट' का एक्सपायरी डेट पर बात करना हास्यास्पद

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी और उसके नेताओं की "एक्सपायरी डेट" के बारे में टिप्पणी करना हास्यास्पद है, क्योंकि यह बात एक "फेल प्रोडक्ट" की तरफ से आ रही है।

रविवार को गोवा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा था। मतदाताओं से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देने की अपील 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों में मतदाताओं से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से लोगों तक पहुंच बनाने का काम जारी रखने को कहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था, आप गोवा के बारे में सोचें।