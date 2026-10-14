'MP में खराब बीज से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिले मुआवजा': जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसान महंगे बीज लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन इनमें अमानक निकलने पर सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वित्त वर्ष 2026-27 में 15 सितंबर तक देशभर में 93,867 बीज नमूनों की जांच की गई है, जिसमें 4,006 मानकों पर खरे नहीं उतरे।

इनमें महाराष्ट्र के 2,360, मध्य प्रदेश के 537, उत्तर प्रदेश के 303 और छत्तीसगढ़ के 234 नमूने शामिल हैं। इनसे फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाए और संबंधित बीज निर्माता कंपनी और विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

यह मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पत्र लिखकर की है।

अमानक बीजों से किसान को नुकसान

उन्होंने कहा कि किसान महंगे खाद, कीटनाशक, बढ़ती कृषि लागत और उपज के उचित दाम नहीं मिलने से पहले ही परेशान हैं। ऐसे में बाजार से खरीदे गए बीज अमानक निकलने पर उनकी मेहनत, पूंजी और आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता है। मध्य प्रदेश में अमानक बीजों के 537 नमूने मिलने से बीज गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है।

जिम्मेदारों पर हो एक्शन

अमानक बीजों के कारण फसल खराब होने पर जिम्मेदार कंपनी, आपूर्तिकर्ता या विक्रेता से किसान को समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिलाने का प्रविधान किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी संबंधित मामलों की विस्तृत जांच कर कंपनियों और विक्रेताओं के विरुद्ध हुई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए।