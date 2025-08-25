फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी और ग्रेच्युटी लेने की कोशिश, आरोपी व महिला वकील पर केस दर्ज

मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 01:49:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 01:49:27 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपीनगर थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी पाने वाले एक व्यक्ति और उसके लिए कूट रचित कागजात बनाने वाली महिला वकील के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

    50 वर्षीय आरोपी बैतूल जिले के सारणी स्थित वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में वर्षों तक अमृत धोटे के नाम से नौकरी करता रहा, जबकि उसका असली नाम कुछ और था। मामला सामने आने पर उसे 2019 में बर्खास्त कर दिया गया।

    इसके बाद आरोपी ने भोपाल की वकील रेखा जैन से फर्जी दस्तावेज बनवाए। इन दस्तावेजों में उसने अपना नाम बदलकर अमृत धोटे उर्फ मारूति दर्शाया। इन कागजात के आधार पर उसने 2021 में भोपाल स्थित केंद्रीय मुद्रणालय में पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन किया। साथ ही, बैतूल की वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में वर्षों की नौकरी के दौरान जमा लाखों की ग्रेच्युटी पाने के लिए लेबर कोर्ट में केस भी दायर किया, लेकिन उसे वहां भी सफलता नहीं मिली।

    जब केंद्रीय मुद्रणालय ने दस्तावेजों की जांच की, तो पता चला कि आरोपी के कागजात फर्जी हैं और उसका वास्तविक नाम अलग है। इसके बाद 2024 में इस संबंध में शिकायत एमपीनगर थाने में दर्ज कराई गई।

    थाना प्रभारी जयहिंद शर्मा ने बताया कि आरोपी ने फर्जी नाम से बैतूल में नौकरी की थी और बाद में छेड़छाड़ कर दोबारा नौकरी करने की कोशिश की। इसी आधार पर आरोपी और महिला वकील पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

