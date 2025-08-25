फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी और ग्रेच्युटी लेने की कोशिश, आरोपी व महिला वकील पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपीनगर थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी पाने वाले एक व्यक्ति और उसके लिए कूट रचित कागजात बनाने वाली महिला वकील के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 50 वर्षीय आरोपी बैतूल जिले के सारणी स्थित वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में वर्षों तक अमृत धोटे के नाम से नौकरी करता रहा, जबकि उसका असली नाम कुछ और था। मामला सामने आने पर उसे 2019 में बर्खास्त कर दिया गया।

फर्जी दस्तावेज इसके बाद आरोपी ने भोपाल की वकील रेखा जैन से फर्जी दस्तावेज बनवाए। इन दस्तावेजों में उसने अपना नाम बदलकर अमृत धोटे उर्फ मारूति दर्शाया। इन कागजात के आधार पर उसने 2021 में भोपाल स्थित केंद्रीय मुद्रणालय में पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन किया। साथ ही, बैतूल की वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में वर्षों की नौकरी के दौरान जमा लाखों की ग्रेच्युटी पाने के लिए लेबर कोर्ट में केस भी दायर किया, लेकिन उसे वहां भी सफलता नहीं मिली।