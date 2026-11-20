नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में अब जालसाज अधिकारियों की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद ऑडियो काल कर फर्नीचर बेचने का झांसा देकर ऑनलाइन रुपये मांगे जा रहे हैं।

ऑडिओ कॉल से झांसा