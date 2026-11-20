नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चलती कार की छत पर चढ़कर स्टंट करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला भोपाल पुलिस तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजी आरके विज ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को टैग किया और कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने लिखा कि

'यातायात नियम ऐसी नौटंकी की इजाजत नहीं देते, भोपाल पुलिस कमिश्नर कुछ करिये।'

15 सेकंड का वीडियो



