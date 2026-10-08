MP में बड़ा फर्जी पासपोर्ट गिरोह पकड़ाया! बौद्ध मठों के पते पर बने 70 पासपोर्ट, 29 आरोपियों पर इनाम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बौद्ध मठों के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपितों ने मठों के पते का उपयोग इसलिए किया क्योंकि वहां पुलिस सत्यापन के दौरान ज्यादा पूछताछ नहीं होती थी। गिरफ्तार आरोपितों ने एसटीएफ को बताया है कि बौद्ध मठ के पते पर आसानी से पासपोर्ट बन जाते हैं।

इसी का फायदा उठाकर वर्ष 2021 से 2023 के बीच 70 संदिग्ध पासपोर्ट बनवाए गए। हालांकि जांच के बाद इनमें दो सही पाए गए हैं। शेष 68 की जांच जारी है। जांच से पता चला कि सही पासपोर्ट वाले दोनों आवेदकों ने केवल सत्यापन के लिए घर के बजाय बौद्ध मठ का पता दिया था। वे मठ के पास ही एक झुग्गी बस्ती में रह रहे थे।