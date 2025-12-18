नकली सोने की ईंट का सौदा पड़ा महंगा... विदिशा के जालसाज ने किसान को बनाया निशाना, अब सलाखों के पीछे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नजीराबाद इलाके में एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, उसने एक किसान को नकली सोने को असली बताकर ठगने की कोशिश में पांच हजार रुपये ले लिए थे, मामले का राजफाश होने के बाद किसान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। नजीराबाद के मुताबिक दयाल सिंह गुर्जर खेती किसानी करते हैं। बुधवार को वे ग्राम रूनाहा जोड़ से गुजर रहे थे।

व्यक्ति ने अपना नाम असराल खान बताया इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने उन्हें रोका और कहा कि खेत में काम करते वक्त उसे सोने की ईंट मिली है। वह इस ईंट को सस्ते दामों पर बेच देगा।क्योंकि उसे अपने जरूरी काम निपटाने के लिए नगदी की जरूरत है न कि सोने की। दयाल सिंह ने उस व्यक्ति की बात पर भरोसा कर लिया। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम असराल खान बताया। दयाल सिंह जब सोने की ईंट खरीदने को तैयार हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले आप सोने का टुकड़ा सैंपल के रूप में ले लो। उसे चेक करा लेना इसके बाद ही बाकी का सोना खरीद लेना।