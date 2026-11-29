नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के ग्राम फंदा में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों किसानों ने शनिवार दोपहर एक बजे प्रदर्शन किया और इंदौर रोड पर दो घंटे तक चक्काजाम कर दिया। किसान सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इससे हाईवे के दोनों तरफ करीब चार-चार किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। समझाइश के बाद सड़क से हटे किसान मौके पर पहुंचे हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया और तहसीलदार कुणाल राउत ने किसानों से चर्चा की। एसडीएम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्रामीणों की आपत्तियों पर दोबारा सुनवाई का प्रस्ताव भेजने का भरोसा दिया। किसानों ने करीब तीन बजे प्रदर्शन खत्म किया, तब जाकर जाम खुल सका।

कांग्रेस नेता अनोखी मान सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित फैक्ट्री बड़े तालाब के कैचमेंट क्षेत्र के गांवों के लिए खतरा बन सकती है। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल, अपशिष्ट और धूल से जल एवं वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। इससे खेती, जलस्रोतों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।