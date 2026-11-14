किसान संघ ने की कृषि उपकरणों पर जीएसटी समाप्त करने की मांग, सरकार बोली- पहले ही दे रहे हैं बहुत राहत

सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार से कृषि उपकरणों पर जीएसटी समाप्त करने की मांग की है। कहा है कि कोटा सिस्टम समाप्त कर कोटा के स्थान पर आवश्यकता अनुसार किसानों को कृषि उपकरण अनुदान दिया जाए।

संघ की मांग पर सरकार ने साफ कर दिया कि किसानों को बहुत राहत दी जा रही है। वैसे भी जीएसटी की दरों के संबंध में निर्णय किसी एक राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। पूरे देश में एक समान जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

किसान संघ की मांग पर सरकार बोली- पहले से दे रहे राहत

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने बताया कि मांगों पर सरकार ने कहा है कि हम पहले से ही राहत दे रहे हैं। केंद्र एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग की बजट उपलब्धता के अनुसार जिलेवार (सामान्य, एससी और एसटी) लक्ष्य तय किए गए हैं।

लक्ष्य की तुलना में आवेदन बहुत अधिक प्राप्त होते हैं, इसलिए हितग्राहियों का चयन ई-लॉटरी से करते हैं। यह व्यवस्था जून 2017 से एवं भारत सरकार के 14 अक्टूबर को दिए गए निर्देश अनुसार संचालित है। वर्ष 2017-18 से अब तक चार लाख 98 हजार 843 हितग्राही लाभान्वित भी हो चुके हैं। बता दें कि सितंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरें जो पहले 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत थीं, उन्हें घटाकर पांच प्रतिशत किया गया था।