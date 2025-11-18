किसानों और बच्चों को सौगात... सोलर पंप पर किसानों को मिलेगा 90 प्रतिशत अनुदान, अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4 हजार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सोलर पंप की स्थापना के लिए राज्य सरकार किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान देगी। उन्हें केवल 10 प्रतिशत राशि ही लगानी होगी। विद्युत वितरण कंपनियां किसान के स्वीकृत अस्थायी विद्युत कनेक्शन की क्षमता तक का सोलर पंप ही देंगी। तीन और पांच हार्सपावर के अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी किसानों को यह विकल्प मिलेगा कि वे पांच या फिर साढ़े सात हार्सपावर का सोलर पंप ले सकते हैं।

अनाथ बच्चों को हर माह सरकार 4 हजार इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वात्सल्य योजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें 33,346 अनाथ बच्चों को हर माह सरकार चार हजार रुपये देगी। इसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार और 40 प्रतिशत राशि का सहयोग राज्य सरकार करेगी। इस योजना के लिए 1,022 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वात्सल्य योजना आगामी पांच वर्षों के लिए सभी जिलों में लागू की जाएगी।