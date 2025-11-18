मेरी खबरें
    दिल्ली जा रहे तमिल नाडु के 180 किसानों को पुलिस ने MP के नर्मदापुरम में जबरन उतारा, हंगामा

    MP News: अपनी मांगों के लिए तमिनलाडु से दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे लगभग 100 किसानों को पुलिस ने सोमवार शाम रेलवे स्टेशन पर उतारा। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के तत्वावधान में किसान जीटी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर किसानों को उतारा।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 08:19:57 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 09:08:13 PM (IST)
    100 किसानों को नर्मदापुरम में ट्रेन से उतारा।

    HighLights

    1. 100 किसानों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर उतारा
    2. सभी किसान जीटी एक्सप्रेस से जा रहे थे दिल्ली
    3. किसानों ने रेलवे स्टेशन पर अर्द्धनग्न प्रदर्शन किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम। अपनी मांगों के लिए तमिनलाडु से दिल्ली प्रदर्शन करने जा रहे लगभग 100 किसानों को पुलिस ने सोमवार शाम रेलवे स्टेशन पर उतारा। राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के तत्वावधान में किसान जीटी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर किसानों को उतारा।

    किसानों ने अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया

    ट्रेन से उतारे जाने के विरोध में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही तमिल भाषा में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों में पुरुषों के साथ बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारी किसानों को उतारने के साथ ही प्रशासन अब उन्हें वापस करने का इंतजाम कर रहा है। वर्तमान में शहर के एक निजी गार्डन में किसानों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है।


    तमिलनाडु एक्सप्रेस से भी उतारे किसान

    नर्मदापुरम की तरह की इटारसी रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस से प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे लगभग 80 किसानों को उतारा गया। सभी किसानों को बस के माध्यम से नर्मदापुरम लाया गया। इन किसानों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था भी नर्मदापुरम में प्रशासन ने की है। साथ ही सुबह सभी किसानों को वापस तमिलनाडु पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा।

