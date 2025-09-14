'इससे बढ़िया तो मामा की सरकार थी...', सिस्टम से परेशान सैनिक ने मोहन सरकार पर साधा निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। घर में चोरी करने वाले नहीं पकड़े गए, तो बेंगलुरु में पदस्थ सैनिक सत्यनारायण ओझा ने वीडियो जारी कर न सिर्फ पुलिस पर आरोप लगाए, बल्कि यह भी कहा कि इससे बढ़िया मामाजी (शिवराज सिंह) की सरकार थी, जहां सबकी सुनवाई होती थी। सीएम साहब से अनुरोध है कि चोरी गया सामान दिलवाएं या फिर गांव छोड़ने की अनुमति दे दें। मेरा छोटा सा घर है, थोड़ी सी जमीन है, उसे चोरों को दे दूंगा, पुलिस को दे दूंगा और अगर नेताओं को चाहिए तो उन्हें दे दूंगा। हालांकि नईदुनिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

फौजी के घर हुई चोरी अंबाह कस्बे के पूठ रोड की गली नंबर एक निवासी सत्यनारायण ओझा के अनुसार, 4 मई 2025 को घर से राइफल, लाइसेंस, मोबाइल, सोना और नकदी चोरी हो गई थी। पिता साधु बन गए हैं और गांव के ही मंदिर में रहते हैं। तीन बहनों की शादी हो चुकी है। घर में मां अकेली रहती है। वारदात का पता लगने के बाद माता-पिता रात को ही थाने गए। थाना प्रभारी ने काफी टरकाने के बाद आखिर दूसरे दिन मुकदमा दर्ज किया। उस समय ओझा आपरेशन सिंदूर की ड्यूटी पर तैनात था, इसलिए घर नहीं आ सका।