'इससे बढ़िया तो मामा की सरकार थी...', सिस्टम से परेशान सैनिक ने मोहन सरकार पर साधा निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। घर में चोरी करने वाले नहीं पकड़े गए, तो बेंगलुरु में पदस्थ सैनिक सत्यनारायण ओझा ने वीडियो जारी कर न सिर्फ पुलिस पर आरोप लगाए, बल्कि यह भी कहा कि इससे बढ़िया मामाजी (शिवराज सिंह) की सरकार थी, जहां सबकी सुनवाई होती थी। सीएम साहब से अनुरोध है कि चोरी गया सामान दिलवाएं या फिर गांव छोड़ने की अनुमति दे दें। मेरा छोटा सा घर है, थोड़ी सी जमीन है, उसे चोरों को दे दूंगा, पुलिस को दे दूंगा और अगर नेताओं को चाहिए तो उन्हें दे दूंगा। हालांकि नईदुनिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
अंबाह कस्बे के पूठ रोड की गली नंबर एक निवासी सत्यनारायण ओझा के अनुसार, 4 मई 2025 को घर से राइफल, लाइसेंस, मोबाइल, सोना और नकदी चोरी हो गई थी। पिता साधु बन गए हैं और गांव के ही मंदिर में रहते हैं। तीन बहनों की शादी हो चुकी है। घर में मां अकेली रहती है। वारदात का पता लगने के बाद माता-पिता रात को ही थाने गए। थाना प्रभारी ने काफी टरकाने के बाद आखिर दूसरे दिन मुकदमा दर्ज किया। उस समय ओझा आपरेशन सिंदूर की ड्यूटी पर तैनात था, इसलिए घर नहीं आ सका।
वीडियो में यह बोला सैनिक सत्यनारायण मैं श्रीमान डॉ. मोहन यादव से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुरैना में जात-पात बहुत चल रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे घर से दो किलोमीटर दूर सीसीटीवी कैमरे में चोर मेरी बंदूक के साथ दिखे। मैंने कई बार फोन किया, तब टीआइ साहब ने आरोपितों को पकड़ा, पर कुछ समय बाद छोड़ दिया। बताया कि चिंता मत करो फौजी, सामान मिल जाएगा। चोरों ने सब बता दिया। उनके चार साथी और हैं, उनका पता लगाना है। कुछ दिन बाद कहा कि यह चोर नहीं हैं। अब टीआइ फोन तक नहीं उठाते। पहले मैं जम्मू था, अब बेंगलुरु में हूं। चार बार छुट्टी लेकर गया, दो बार एसपी साहब के सामने गया, एक बार एएसपी साहब से गुहार लगाई। कहीं सुनवाई नहीं हुई।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर-करके परेशान हो गया। यही चोरी किसी तोमर के घर में होती, तो पुलिस शाम तक खुलासा कर देती। टीआइ साहब कहते हैं कि मुझे नौकरी थोड़ी खराब करनी है। मेरे पास नेताओं का दबाव है। वीडियो में सैनिक आगे कहता है कि नेताओं की सरकार है, दबंगों की सरकार है। नेता जी कहते हैं, हमारी फौज ये, हमारी फौज वो... अरे फौजियों की हालत देखो, उनके घर आकर देखो कि वह किस हालत में हैं। मैं चोरों के नाम दूंगा, सीसीटीवी कैमरा फुटेज सब दूंगा, पर प्लीज मेरी मदद कीजिए।
मामले में एसपी समीर सौरभा का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। अंबाह थाने से जानकारी लेकर मामले में उचित और कानून कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन किसी से भेदभाव या किसी के दवाब में काम नहीं करता। उधर, आरोपों पर अंबाह टीआइ सतेंद्र सिंह कुशवाह ने कहा कि चोरी का सीसीटीवी वीडियो रात का है, उसमें स्पष्ट चेहरा नहीं आ रहा। संदेह के आधार पर दो लोगों को पकड़ा, उनसे हर स्तर से पूछताछ की, पर वह चोर नहीं लगे। एक अन्य संदेही की तलाश कर रहे हैं।