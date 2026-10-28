भोपाल ISBT में 8 बसों में आग के बाद जागा निगम... परिसर से 16 बसें हटाईं, गंदगी और ऑयल टंकियां हटाईं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आइएसबीटी परिसर में वर्मा ट्रेवल्स की आठ बसों में आग लगने के बाद नगर निगम की नींद टूटी है। बस टर्मिनस परिसर में खड़ी गैर-संचालित बसों को हटाने के लिए निगम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 16 बसों को हटवा दिया। इनमें 15 बसों को बस संचालकों ने खुद हटा लिया, जबकि एक बस नगर निगम ने जब्त कर ली। दो बसों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

निगमायुक्त के निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई, अनाउंसमेंट के बाद शुरू हुआ एक्शन दरअसल, आइएसबीटी परिसर में खड़ी बसों में आगजनी की घटना के बाद बुधवार को नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने आइएसबीटी परिसर के निरीक्षण के दौरान गैर-संचालित बसों को हटाने और परिसर को साफ कराने के निर्देश दिए। इसके बाद निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने बुधवार को संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की। पहले अनाउंसमेंट कर बस संचालकों को बसें हटाने के लिए कहा और फिर कार्रवाई शुरू की।