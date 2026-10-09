मंडला में नियुक्त 16 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की फाइल गुम, लापरवाही छिपाने के लिए नौकरी से हटाया, अब बना रहे नई फाइलें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में वर्ष 2010 में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति की मूल नस्ती (फाइल) संचालनालय भोपाल से गायब हो गई है। इस प्रशासनिक लापरवाही को छिपाने के लिए विभाग ने वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे 16 संविदा कर्मचारियों को बिना किसी लिखित आदेश के नौकरी से बाहर कर दिया है। पीड़ित कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से न्याय और बहाली की गुहार लगाई है।

नियुक्ति का आदेश दो वर्ष के लिए ही दिया गया था यह मूल नस्ती तत्कालीन मंत्री के कार्यालय से सीधे आयुक्त कार्यालय भेजी गई थी, जिसके बाद से इसका कोई अता-पता नहीं है। विभाग ने इस गंभीर मामले में अब तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई है। उल्टा अपनी लापरवाही को दबाने के लिए विभाग द्वारा एक नई फाइल क्र./एफ 7-2/2013/23-योआसा तैयार कर शासन के समक्ष पेश की जा रही है।