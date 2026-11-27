नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कूटरचित वीडियो इंटरनेट मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर बहुप्रसारित करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 336(4), 340(2), 353(1)(बी) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

नितिन नवीन का कूटरचित वीडियो वायरल करने का आरोप