भोपाल की आदमपुर खंती में फिर लगी आग, दूर तक फैला धुआं और बदबू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी की आदमपुर छावनी स्थित कचरा खंती में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। यहां बड़ी मात्रा में जमा कचरा आग की चपेट में आ गया। आग से उठता धुआं दूर तक दिखाई दिया, जबकि जलते कचरे की दुर्गंध आसपास के इलाकों में फैल गई। सूचना मिलते ही नगर निगम का अमला और दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

18 महीने में बार- बार आग लगने का दावा आदमपुर खंती में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले 18 महीनों में यहां 12वीं बार आग लगने की बात कही जा रही है। बार-बार आग लगने की घटनाओं ने कचरा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी मात्रा में जमा कचरे में आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में धुएं और दुर्गंध की समस्या बढ़ जाती है।