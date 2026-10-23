भोपाल के जहांगीराबाद थाने में बड़ा हादसा; जब्ती के वाहनों में लगी भीषण आग, 5 कार और 1 स्कूटर जलकर खाक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जहांगीराबाद थाना परिसर में खड़े जब्ती के वर्षों पुराने वाहनों में गुरुवार दोपहर को आग लग गई। हादसे में छह वाहन आग की चपेट में आ गए और जल गए। उधर भड़की आग को देखकर पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

दमकल ने पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कुछ वाहन जल चुके थे। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मामले में आगजनी कायम की है।

अचानक भड़की आग



