पहली दीवाली बनी आखिरी... घर जा रहे नवदंपती को कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शादी के बाद पहली दीपावली मनाने गांव जा रहे नवदंपती की सड़क हादसे में मौत हो गई। रविवार सुबह सिरोंज रोड पर करारिया जोड़ के पास सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार मिथुन प्रजापति (30) और उनकी पत्नी पूजा (21) उछलकर सड़क पर गिर गए और बाइक नाली में जा गिरी, गंभीर रूप से घायल दोनों की मौत हो गई।

हादसे में कार ने पास से गुजर रही एक दूसरी बाइक को भी टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार दो युवक घायल हो गए। बैरसिया पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है।