पहला सुख निरोगी काया...10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस' पर टोल फ्री नंबर - 155258 जारी

डिजिटल डेस्‍क। दसवें आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री से लेकर देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक ने आयुष विभाग का दीप प्रज्वलित करने के लिए अनेक नई योजनाओं की घोषणाएँ की हैं। आज पूरा विश्व अंग्रेज़ी दवाओं के अति प्रयोग से शरीर पर पड़े दुष्प्रभावों और घावों को भरने के लिए आयुर्वेद की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है।

सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में कहा कि भोपाल में '10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस' के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता कर विचार साझा किये। इस अवसर पर "आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम" का प्रदेश के समस्त जिलों की 55 इकाइयों में प्रसार तथा औषधीय पौधों की खेती के लिए टोल फ्री नंबर - 155258 का शुभारंभ कर शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम के दौरान आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष एवं पर्यटन विभाग के मध्य MoU का आदान-प्रदान भी हुआ। आयुर्वेद के क्षेत्र में मध्यप्रदेश, आदर्श और अग्रणी राज्य बने, इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्यरत है। पहला सुख निरोगी काया...