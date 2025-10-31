Bhopal: डेटिंग एप पर समलैंगिक युवक से पहले की दोस्ती, फिर मिलने के बहाने बुलाकर सरेराह लूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डेटिंग एप पर समलैंगिक युवक से दोस्ती के बाद एक बदमाश ने उसे मिलने के बहाने बुलाकर लूट लिया। बदमाश ने अपने दोस्त के साथ युवक से मारपीट की, उसके समलैंगिक होने पर भद्दे कमेंट्स किए और फिर जबरन उसके मोबाइल पर यूपीआइ एप खुलवाकर व उसका पिन पूछकर न्यूमार्केट के ज्वैलरी शोरूम पर एक लाख रुपये की खरीदारी कर डाली। साथ ही एक पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट कर नकद रुपये ले लिए। युवक ने रहम की गुहार लगाई तब बदमाश उसका मोबाइल देकर फरार हो गए।

वहीं जब पीड़ित इसकी शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचा तो वहां पुलिस की बेरूखी ने एक बार फिर उसे निराश कर दिया। पुलिस की लीपापोती का आलम यह है कि घटना के दस दिन बीत जाने के बावजूद अब तक ने तो केस दर्ज किया गया है और न ही पीड़ित के बयान दर्ज नहीं हो सके हैं, जबकि युवक का कहना है कि घटना के बाद से रोजाना वह थाने जाकर कार्रवाई की मांग कर रहा है।

युवक से मारपीट की अशोकागार्डन थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित का आरोप है कि एक डेटिंग एप पर उसकी दोस्ती मिश्राजीटाप नामक आइडी चलाने वाले युवक से हुई थी। दीपावली के अगले दिन 21 अक्टूबर को उनका एमपीनगर में मिलना तय हुआ था, लेकिन युवक जब वहां पहुंचा तो बदमाश उससे मिलने नहीं पहुंचा। इसके बाद उनके बीच 22 अक्टूबर को एमपीनगर में मीटिंग तय हुई। रात करीब नौ बजे युवक अपनी नौकरी से छूटकर उससे मिलने पहुंचा। तब युवक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच करीब पांच मिनट ही बात हुई थी कि, उस बदमाश का एक दोस्त वहां पहुंचा और समलैंगिक युवक से मारपीट कर दी। मोबाइल छीनकर पैसे ट्रांसफर करवाए दोस्त ने कहा कि तुम समलैंगिक हो, तुमने धरती पर आकर गलत काम किया है, अब हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे। उन्होंने पीड़ित का मोबाइल फोन छीन लिया और उससे यूपीआइ एप खुलवाकर पासवर्ड पूछ लिया। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने कहा कि यदि किसी को कुछ बताया तो बदनाम कर देंगे। पीड़ित से मोबाइल छीनने के बाद एक युवक उसका मोबाइल लेकर भाग गया था, जबकि दूसरा बदमाश उसे लेकर छह नंबर की ओर गया था। वहां करीब एक घंटे तक उसे अपने साथ रखा और फिर रात 11 बजे वहां दूसरा बदमाश पहुंचा और उसका मोबाइल वापस सौंपा।