मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal: डेटिंग एप पर समलैंगिक युवक से पहले की दोस्ती, फिर मिलने के बहाने बुलाकर सरेराह लूटा

    MP News: डेटिंग एप पर समलैंगिक युवक से दोस्ती के बाद एक बदमाश ने उसे मिलने के बहाने बुलाकर लूट लिया। बदमाश ने अपने दोस्त के साथ युवक से मारपीट की, उसके समलैंगिक होने पर भद्दे कमेंट्स किए और फिर जबरन उसके मोबाइल पर यूपीआइ एप खुलवाकर व उसका पिन पूछकर न्यूमार्केट के ज्वैलरी शोरूम पर एक लाख रुपये की खरीदारी कर डाली।

    By prashant vyas
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 10:24:04 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 10:24:03 PM (IST)
    Bhopal: डेटिंग एप पर समलैंगिक युवक से पहले की दोस्ती, फिर मिलने के बहाने बुलाकर सरेराह लूटा
    युवक से बुलाकर सरेराह लूटा। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. मिलने आए बदमाश ने युवक से मारपीट की
    2. मोबाइल छीनकर यूपीआइ एप तक खुलवाया
    3. ज्वैलरी शोरूम से की एक लाख की खरीदारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डेटिंग एप पर समलैंगिक युवक से दोस्ती के बाद एक बदमाश ने उसे मिलने के बहाने बुलाकर लूट लिया। बदमाश ने अपने दोस्त के साथ युवक से मारपीट की, उसके समलैंगिक होने पर भद्दे कमेंट्स किए और फिर जबरन उसके मोबाइल पर यूपीआइ एप खुलवाकर व उसका पिन पूछकर न्यूमार्केट के ज्वैलरी शोरूम पर एक लाख रुपये की खरीदारी कर डाली। साथ ही एक पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट कर नकद रुपये ले लिए। युवक ने रहम की गुहार लगाई तब बदमाश उसका मोबाइल देकर फरार हो गए।

    वहीं जब पीड़ित इसकी शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचा तो वहां पुलिस की बेरूखी ने एक बार फिर उसे निराश कर दिया। पुलिस की लीपापोती का आलम यह है कि घटना के दस दिन बीत जाने के बावजूद अब तक ने तो केस दर्ज किया गया है और न ही पीड़ित के बयान दर्ज नहीं हो सके हैं, जबकि युवक का कहना है कि घटना के बाद से रोजाना वह थाने जाकर कार्रवाई की मांग कर रहा है।


    युवक से मारपीट की

    अशोकागार्डन थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित का आरोप है कि एक डेटिंग एप पर उसकी दोस्ती मिश्राजीटाप नामक आइडी चलाने वाले युवक से हुई थी। दीपावली के अगले दिन 21 अक्टूबर को उनका एमपीनगर में मिलना तय हुआ था, लेकिन युवक जब वहां पहुंचा तो बदमाश उससे मिलने नहीं पहुंचा। इसके बाद उनके बीच 22 अक्टूबर को एमपीनगर में मीटिंग तय हुई। रात करीब नौ बजे युवक अपनी नौकरी से छूटकर उससे मिलने पहुंचा। तब युवक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच करीब पांच मिनट ही बात हुई थी कि, उस बदमाश का एक दोस्त वहां पहुंचा और समलैंगिक युवक से मारपीट कर दी।

    मोबाइल छीनकर पैसे ट्रांसफर करवाए

    दोस्त ने कहा कि तुम समलैंगिक हो, तुमने धरती पर आकर गलत काम किया है, अब हम तुम्हारे साथ गलत करेंगे। उन्होंने पीड़ित का मोबाइल फोन छीन लिया और उससे यूपीआइ एप खुलवाकर पासवर्ड पूछ लिया। वहीं विरोध करने पर बदमाशों ने कहा कि यदि किसी को कुछ बताया तो बदनाम कर देंगे। पीड़ित से मोबाइल छीनने के बाद एक युवक उसका मोबाइल लेकर भाग गया था, जबकि दूसरा बदमाश उसे लेकर छह नंबर की ओर गया था। वहां करीब एक घंटे तक उसे अपने साथ रखा और फिर रात 11 बजे वहां दूसरा बदमाश पहुंचा और उसका मोबाइल वापस सौंपा।

    यह भी पढ़ें- सामूहिक हत्याकांड में 22 साल से फरार भाजपा नेता को दतिया पुलिस ने दबोचा

    थाने के चक्कर काटने पर भी नहीं हुई FIR

    तब युवक ने मोबाइल में एक न्यूमार्केट के ज्वैलरी स्टोर से 98 हजार और एक पेट्रोल पंप से एक हजार रुपये का ट्रांजेक्शन देखा। तब उसने एमपीनगर थाने पहुंचकर शिकायत की। पीड़ित का आरोप है कि वह 22-23 अक्टूबर से रोजाना थाने जा रहा है। पुलिस की टीम उसे लेकर न्यूमार्केट के ज्वैलरी शोरूम भी गई थी, जहां से आरोपित द्वारा खरीदी का वीडियो मिला है। पीड़ित का कहना है कि आरोपित का नाम उसे नहीं पता है, इसलिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की गई।

    एमपीनगर एसीपी मनीष भारद्वाज ने कहा कि युवक से मारपीट और लूट की शिकायत मिली है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, शनिवार को पीड़ित को बुलाकर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.