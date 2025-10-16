ड्रग तस्करी में 100 से ज्यादा बैंक खातों का उपयोग, संदिग्ध लेनदेन को लेकर मछली परिवार से पांच घंटे की पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के हाईप्रोफाइल ड्रग तस्करी नेटवर्क की जांच अब पूरी तरह वित्तीय लेनदेन के घेरे में आ गई है। बुधवार को भोपाल क्राइम ब्रांच ने मछली परिवार के चार सदस्यों शारिक मछली, शाहिद मछली, शहरयार मछली और साजिदा बी समेत परिवार से जुड़े चार अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। आठ लोगों से सुबह 11 से शाम चार बजे तक लगभग पांच घंटे तक गहन पूछताछ की गई। इस दौरान उनके साथ 11 वकीलों की टीम भी मौजूद थी।

क्राइम ब्रांच दोबारा नोटिस जारी करेगी पुलिस को ड्रग तस्करी के गिरोह से जुड़े 100 से अधिक बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इन्हीं खातों के आधार पर बुधवार को यह पूछताछ की गई। सभी आठ लोगों ने अपने-अपने लिखित बयान दिए, लेकिन पुलिस अधिकारियों के अनुसार जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई, जिसके चलते गुरूवार को क्राइम ब्रांच दोबारा पर्याप्त जानकारी लाने के लिए नीयत तारीख के लिए नोटिस जारी करेगी। वहीं, यदि संदिग्ध लेनदेन का सही ब्योरा नहीं देते हैं तो उन्हें भी आरोपित बनाया जा सकता है। जांच में यह पाया गया था कि ड्रग तस्करी के सभी दस आरोपितों के खातों में कई लोगों से संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुए थे। इनमें मछली परिवार के चारों सदस्य और परिवार से जुड़े अन्य चार लोगों के बैंक खाते शामिल हैं।