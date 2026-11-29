नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मछलियों की प्रजातियों की पहचान अब डीएनए बारकोडिंग के जरिये अधिक आसान और त्वरित हो सकेगी। इसके लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) के बायोसाइंस विभागाध्यक्ष डॉ. आरके गर्ग और शोधार्थियों ने ‘पोर्टेबल फिश डीएनए बारकोडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस’ विकसित कर इसका पेटेंट कराया है।

डिवाइस का उपयोग प्रजाति पहचान, जैव विविधता संरक्षण, मत्स्य अनुसंधान और वन्यजीव फारेंसिक में हो सकता है। इस तरह किया शोध डॉ. गर्ग के अनुसार, डीएनए बारकोडिंग में जीव की पहचान उसके डीएनए के विशिष्ट आनुवंशिक क्षेत्र से होती है। मछलियों सहित कई जंतुओं के लिए माइटोकान्ड्रियल जीन सीओआइ (साइटोक्रोम सी आक्सीडेज सबयूनिट-1) के लगभग 650 बेस-पेयर लंबे क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। त्वचा, मांस, पंख या अन्य जैविक ऊतक के छोटे नमूने से डीएनए निकालकर पीसीआर से बारकोड क्षेत्र की प्रतियां बनाई जाती हैं।