भोपाल: अब DNA बारकोडिंग से पहचानी जाएंगी मछलियों की प्रजातियां, BU ने बनाई पोर्टेबल डिवाइस
त्वचा, मांस, पंख, अंडे और लार्वा के नमूनों से डीएनए जांच कर मछली की प्रजाति का पता लगाया जा सकेगा। डॉ. आरके गर्ग और शोधार्थियों ने मछलियों की प्रजातियों की पहचान के लिए पोर्टेबल डीएनए बारकोडिंग डिवाइस विकसित कर कराया पेटेंट।
By anjali raiEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 29 Nov 2026 03:20:11 PM (IST)Updated Date: Sun, 29 Nov 2026 03:20:11 PM (IST)
बीयू के बायोसाइंस विभाग के प्रयोगशाला में विज्ञानी डॉ. आरके गर्ग के साथ अन्य शोधार्थी परीक्षण करते हुए।- सौजन्य विवि
HighLights
- बीयू के वैज्ञानिकों का नवाचार
- मछली के छोटे नमूने से होगी पहचान
- तस्करी और मिलावट की जांच में उपयोगी
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मछलियों की प्रजातियों की पहचान अब डीएनए बारकोडिंग के जरिये अधिक आसान और त्वरित हो सकेगी। इसके लिए बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) के बायोसाइंस विभागाध्यक्ष डॉ. आरके गर्ग और शोधार्थियों ने ‘पोर्टेबल फिश डीएनए बारकोडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस’ विकसित कर इसका पेटेंट कराया है।
डिवाइस का उपयोग प्रजाति पहचान, जैव विविधता संरक्षण, मत्स्य अनुसंधान और वन्यजीव फारेंसिक में हो सकता है।
इस तरह किया शोध
डॉ. गर्ग के अनुसार, डीएनए बारकोडिंग में जीव की पहचान उसके डीएनए के विशिष्ट आनुवंशिक क्षेत्र से होती है। मछलियों सहित कई जंतुओं के लिए माइटोकान्ड्रियल जीन सीओआइ (साइटोक्रोम सी आक्सीडेज सबयूनिट-1) के लगभग 650 बेस-पेयर लंबे क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। त्वचा, मांस, पंख या अन्य जैविक ऊतक के छोटे नमूने से डीएनए निकालकर पीसीआर से बारकोड क्षेत्र की प्रतियां बनाई जाती हैं।
डीएनए सीक्वेंसिंग में न्यूक्लियोटाइड्स (ए, टी, सी और जी) के क्रम का विश्लेषण कर उसका मिलान नेशनल सेंटर फार बायोटेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन (एनसीबीआइ) के जीन बैंक से किया जाता है। शोध में दीपक रघुवंशी, निकिशा महोबिया, गायत्री बाथम, काजल सिंह, शिवानी बागरी और नीलिमा माडामे ने योगदान दिया। कुलगुरु प्रो. दीनदयाल बेदिया ने हरसंभव सहयोग देने की बात कही।
वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में भी उपयोगी
पोर्टेबल उपकरण से क्षेत्रीय स्तर पर नमूनों की जांच संभव होगी। पूरी मछली के बजाय त्वचा, मांस, पंख, अंडे, लार्वा या अन्य ऊतक से भी उनकी पहचान संभव होगी। इससे अवैध रूप से प्राप्त मांस या संरक्षित प्रजातियों की तस्करी में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में मदद मिल सकती है।
खाद्य पदार्थों और सी-फूड में मछली की प्रजाति की पुष्टि, मिलावट की जांच, मत्स्य संसाधनों के अध्ययन और जैव विविधता संरक्षण में भी यह तकनीक उपयोगी है।