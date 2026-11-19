नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। परिवहन विभाग द्वारा स्पीड गवर्नर के लिए लगाया गया चेक अब पूरे मप्र के वाहन मालिकों के लिए परेशानी बन गया है। जब गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है, तो सिस्टम में चेक लग जाता है। यानी गाड़ी लाक हो जाती है। इसके बाद वाहन मालिक न फिटनेस करा पा रहे हैं और न ही अन्य काम हो पा रहा है।

स्पीड गवर्नर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह गाड़ी की गति को तय सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देता। जैसे बस और ट्रक के लिए गति सीमा तय है। इस उपकरण का काम है कि ड्राइवर चाहे भी तो गाड़ी तय गति से तेज नहीं चले। इसका उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना है।

फिटनेस में किस जगह अटका पेंच नियम के अनुसार तय श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगा होना जरूरी है। फिटनेस के समय आरटीओ कार्यालय में गाड़ी की जांच होती है। इसी दौरान सिस्टम में स्पीड गवर्नर की जानकारी मांगी जाती है। अगर गाड़ी में स्पीड गवर्नर की फिटमेंट और उसका डेटा पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो सिस्टम चेक लगा देता है। इस चेक को ही लॉक कहा जाता है। फिटनेस में स्पीड गवर्नर को अनिवार्य रूप से लगाया गया है। सिस्टम में चेक लगने के बाद देखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वाहन पर स्पीड गवर्नर टैग होने के बाद फिटनेस की रसीद काटने वाला सिस्टम फिटनेस की फीस काटने में रुकावट नहीं आने देता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चेक लगाने से एवं स्पीड गवर्नर के कारण कमर्शियल वाहनों की फिटनेस रुक रही है।