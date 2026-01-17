मेरी खबरें
    मेवात से टूलकिट लेकर देशभर में एटीएम उखाड़ने निकले पांच बदमाश भोपाल में गिरफ्तार

    By prashant vyasEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 08:04:28 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 08:08:54 PM (IST)
    भोपाल में धराए अपराधी।

    HighLights

    1. दो सिलेंडर आक्सीजन और एलपीजी की टंकी समेत दर्जनभर औजार कार में मिले।
    2. आधी रात भोपाल पहुंचे, लालघाटी में एचडीएफसी का एटीएम लूट कर्नाटक जाना था।
    3. ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर को बदमाशों की कार ने टक्कर मारी, तब पकड़े गए।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मेवात से टूलकिट लेकर देशभर में एटीएम उखाड़ने निकली पांच शातिर बदमाशों की गैंग भोपाल में पकड़ी गई है। आरोपित कार में दो आक्सीजन सिलेंडर, एक एलपीजी गैस टंकी और दर्जनभर अत्याधुनिक औजार लेकर लालघाटी स्थित एक एटीएम मशीन काटकर लूटने वाले थे और इसके बाद देशभर के अलग-अलग हिस्सों में एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम देने का प्लान था।

    इससे पहले शुक्रवार तड़के लालघाटी स्थित ग्रीन एकड़ ब्रिज के नीचे उनकी कार ड्यूटी पर तैनात कोहेफिजा थाने के सब इंस्पेक्टर संजीव धाकड़ से टकरा गई। टक्कर के आरोपित भागने का प्रयास करने लगे तो धाकड़ ने दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ आरोपितों को घेराबंदी कर पकड़ा।


    जांच में कार से संवेदनशील उपकरण निकलने पर बदमाशों से पूछताछ की, जिसके बाद गैंग के पूरे प्लान का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश कर उन्हें पांच दिन की रिमांड पर लिया है। अन्य राज्यों की पुलिस भी उनकी तलाश में हैं। पूर्व में वे बैंगलोर का एटीएम लूटकर 14 लाख और नीमच, मप्र में एटीएम लूटकर 23 लाख रुपये लूट चुके हैं।

    डीसीपी जोन-3 अभिनव चौकसे ने बताया कि हरियाणा के मेवात, बादौली निवासी 27 वर्षीय शाहबुद्दीन गैंग का मास्टरमाइंड है, जो कि भरतपुर, राजस्थान के रहने वाले दोस्त 26 वर्षीय शैकुल के साथ कई राज्यों में एटीएम उखाड़कर लूट की वारदातें कर चुका है।

    उनके साथ मेवात निवासी 21 वर्षीय वकील पिता बशीर, नूंह निवासी 29 वर्षीय नसीम पिता अय्यूब और भरतपुर निवासी मौसम पिता फतेह मोहम्मद भी शामिल थे, जिनके विरूद्ध भी पूर्व के अपराध दर्ज हैं। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे जब एसआइ संजीव धाकड़ अन्य पुलिसकर्मयों के साथ प्रभात गश्त पर थे तब ग्रीन एकड़ ब्रिज के नीचे बदमाशों की कार उनसे टकराई।

    तलाशी के दौरान कार से गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, कटर, राड, हथौड़े, रस्सियां और अन्य औजार मिले। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे लालघाटी क्षेत्र स्थित एचडीएफसी बैंक का एटीएम उखाड़ने वाले थे। गैंग का तरीका बेहद खतरनाक और सुनियोजित था।

    पहले एटीएम बूथ में गैस भरकर मशीन को विस्फोट से उखाड़ने वाले थे और कार में रखकर फरार होते। इसी तरह की घटनाएं यह गैंग पहले भी कई राज्यों में कर चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि दो दिन पहले मेवात से निकले थे और मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले थे। भोपाल में एटीएम उखाड़ने के बाद वे सीधे कर्नाटक जाने की तैयारी में थे।

    डेमो में दिखाया- एक मिनट में 16 एमएम की राड काट दी

    गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपितों से एटीएम काटने के तरीके को लेकर गहनता से पूछताछ की। वहीं जब बदमाशों ने इन अत्याधुनिक हथियारों से एटीएम जैसी धातु का बाक्स महज दो मिनट में काट दिया और 16 एमएम लोहे की राड एक मिनट के भीतर काट दी तो पुलिस भी हैरान रह गई। बदमाशों का दावा है कि वे दस मिनट के भीतर ही एटीएम उखाड़कर लूट लेते हैं और जब तक एटीएम का अलार्म बजता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक वे भाग निकलते हैं। इससे पहले वे बूथ में घुसकर सीसीटीवी कैमरों पर पेंट स्प्रे कर देते हैं, जिससे पुलिस उनकी पहचान न कर सके। साथ ही वे पुलिस को गुमराह करने हर राज्य के लिए अलग-अलग नंबर प्लेट बनाकर रखते थे। उनके पास से पुलिस को कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों की छह नंबर प्लेट मिली है।

