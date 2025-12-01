5वीं पास, 100 चोरियां, 5 राज्य... 20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'डिजिटल डिटॉक्स' चोर, आखिरकार इंदौर से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पांच राज्यों के अलग-अलग शहरों की पॉश कॉलोनियों में ताले चटकाने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय चोर को अयोध्यानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश बीते करीब 20 साल से लगातार चोरी कर रहा था और अब तक 100 से अधिक वारदातें कर चुका है। उसने पांचवी तक ही पढ़ाई की है, लेकिन चोरी का प्लान बनाने और पुलिस से बचने की उसकी तरकीबें काफी एडवांस हैं। यही वजह है कि पुलिस को उसे पकड़ने में छह महीने का लंबा समय लग गया।

मिनाल रेसीडेंसी की वारदातों के बाद शुरू हुई तलाश मई महीने में उसने मिनाल रेसीडेंसी में एक के बाद एक चोरी की छह वारदातें की थीं। इनमें डीआईजी मयंक अवस्थी के भाई के घर भी नकबजनी हुई थी। इसी के बाद से अयोध्यानगर पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस को एक ऑटो चालक के जरिए उसकी लिंक मिली और फिर इंटरनेट मीडिया इंजीनियरिंग और दूसरे शहरों की पुलिस से समन्वय के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया।

20 साल से सक्रिय, चार राज्यों में केस दर्ज एसीपी एमपी नगर मनीष भारद्वाज ने बताया कि आरोपित 46 वर्षीय विजेंद्र उर्फ बन्टू मूलत: झज्जर, हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल वह अपनी पत्नी के साथ वडनेरा, अमरावती में रहता है और खुद को ऑटो डीलर बताता था। उसके विरुद्ध हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश में चोरी के 28 केस दर्ज हैं। किशोरावस्था में ही उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। वह बड़े शहरों को निशाना बनाता था। खास बात है कि जिस प्रदेश में वह चोरी के प्रकरण में पकड़ा जाता, वहाँ से भागकर दूसरे राज्य चला जाता था। हरियाणा से चोरी की शुरुआत करने के बाद वह तीन राज्यों में गया। वहां भी पकड़ा गया तब मध्यप्रदेश पहुंचा। पुलिस से बचने के लिए एडवांस 'तरकीबें' अयोध्यानगर थाना प्रभारी महेश लिल्हार ने बताया कि बदमाश बेहद शातिर है। वह पुलिस की नजर से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही नहीं करता था। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी ट्रेन की बजाय बस का ही उपयोग करता था। यहां तक की बस स्टैंड से वह बसों में नहीं बैठता था। बल्कि पहले बस स्टैंड से बस के रूट की पूरी जानकारी जुटाता और फिर उसी मार्ग पर ऑटो से जाकर बस में बैठता था। दूसरे शहर पहुंचने पर भी वह बस स्टैंड से पहले ही उतर जाता था।