VIT University में 'तानाशाही' और 'प्रताड़ना'... जांच रिपोर्ट में खुलासा, पीलिया फैलने के बावजूद दबाया मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सीहोर स्थित वीआइटी विश्वविद्यालय में हुई तोड़फोड़,उग्र प्रदर्शन और आगजनी की घटना के मामले में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की तीन सदस्यीय समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें सामने आया है कि वीआइटी विश्वविद्यालय परिसर में तानाशाह रवैया अपनाया जाता है। प्रताड़ना और खौफ का भय विद्यार्थियों के मन में बना हुआ है। किसी तरह की शिकायत या मैनेजमेंट के खिलाफ बात करने पर विद्यार्थियों को फेल करने की धमकी दी जाती थी।

मेस की सेवाएं अत्यंत असंतोषजनक आईकार्ड जब्त कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने से रोकने, प्रायोगिक परीक्षा में कम अंक देने जैसे बातें भी सामने आई हैं। भोजन व्यवस्था की शिकायत करने पर विद्यार्थियों की सुनवाई नहीं होती है, यह कहा जाता है कि जो बना है, वो ही खाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में करीब 15 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो छात्रावासों में रहते हैं। छात्रावासों में मेस की सेवाएं अत्यंत असंतोषजनक है। भोजन व जलपान की गुणवत्ता बेहद खराब है। छात्राओं द्वारा पेयजल में दुर्गंध आने की बात सामने आई है।