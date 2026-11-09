ट्रेनों में चोरी का 'टाइम फिक्स'... सुबह 3 से 6 बजे के बीच सबसे ज्यादा वारदातें, जब गहरी नींद में होते हैं मुसाफिर

अंजली तोमर, नईदुनिया, भोपाल। रेल यात्रा के दौरान सामान चोरी की घटनाएं यात्री सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। जीआरपी भोपाल के आंकड़ों के विश्लेषण में पता चला है कि ट्रेनों में सबसे ज्यादा चोरियां सुबह तीन से छह बजे के बीच होती हैं। इस दौरान यात्री गहरी नींद में होते हैं और सामान पर ध्यान नहीं दे पाते।

सुबह तीन से छह बजे सबसे संवेदनशील समय जीआरपी के मुताबिक, एक जनवरी से 27 अक्टूबर 2026 तक चोरी के 2198 मामले दर्ज हुए। इनमें 1230 घटनाएं सुबह तीन से छह बजे के बीच हुईं। रात 12 से तीन बजे के बीच 968 मामले दर्ज किए गए। सुबह छह से नौ बजे के बीच 741, रात नौ से 12 बजे के बीच 486 और दोपहर तीन से शाम छह बजे के बीच 469 मामले सामने आए। जीआरपी ने सुबह तीन से छह बजे के समय को सबसे संवेदनशील माना है।