एमपी के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी... रेलवे चलाएगा 3 स्पेशल ट्रेनें, प्रदेश के इन जिलों में मिलेगा ठहराव

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली और छठ महापर्व के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तीन विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दानापुर और गोरखपुर के लिए दो ट्रेनें, जबकि पुणे से दानापुर के लिए एक वन-वे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।