भोपाल एयरपोर्ट पर धधकी आग की लपटें, दहशत में आए यात्री, फिर पता चला 'मॉकड्रिल' थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजा भोज एयरपोर्ट के रनवे पर अचानक आग की लपटें और धुआं देखकर लाउंज में बैठे यात्री अनहोनी की आशंका से घबरा गए। हालांकि, कुछ ही देर में आग बुझा दी गई और स्थिति सामान्य हो गई। दरअसल, यह कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अग्निशमन दल द्वारा किया गया एक 'फायर ट्रायल' था। अथॉरिटी आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने की तैयारी, दमकलों के समय प्रबंधन, उपकरणों की गति और फायर कर्मियों की दक्षता का आकलन करने के लिए समय-समय पर ऐसी आकस्मिक ड्रिल करती रहती है।

अग्निशमन दस्ते ने सूचना मिलते ही तुरंत मोर्चा संभाला यात्रियों की थमी सांसें, ड्रिल से परखी गई दक्षता जिस समय रनवे पर मॉकड्रिल के लिए आग लगाई गई, उस वक्त कोई भी नियमित उड़ान रनवे पर मौजूद नहीं थी। हालांकि, लाउंज में बैठे कई यात्री अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे, जो आग और धुआं देखकर अचानक आशंकित हो गए। जब उन्हें बताया गया कि यह एक अभ्यास (मॉकड्रिल) है, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इस ड्रिल के दौरान अग्निशमन दस्ते ने सूचना मिलते ही तुरंत मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक 'रोजनबर्ग फाइटर' व 'अग्निविजय' वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया।