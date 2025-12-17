मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल एयरपोर्ट पर धधकी आग की लपटें, दहशत में आए यात्री, फिर पता चला 'मॉकड्रिल' थी

    राजा भोज एयरपोर्ट के रनवे पर अचानक आग की लपटें और धुआं देखकर लाउंज में बैठे यात्री अनहोनी की आशंका से घबरा गए। हालांकि, कुछ ही देर में आग बुझा दी गई औ ...और पढ़ें

    By dilip mangtaniEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 10:50:39 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 10:50:39 PM (IST)
    भोपाल एयरपोर्ट पर धधकी आग की लपटें, दहशत में आए यात्री, फिर पता चला 'मॉकड्रिल' थी
    भोपाल एयरपोर्ट पर 'मॉकड्रिल'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजा भोज एयरपोर्ट के रनवे पर अचानक आग की लपटें और धुआं देखकर लाउंज में बैठे यात्री अनहोनी की आशंका से घबरा गए। हालांकि, कुछ ही देर में आग बुझा दी गई और स्थिति सामान्य हो गई। दरअसल, यह कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अग्निशमन दल द्वारा किया गया एक 'फायर ट्रायल' था। अथॉरिटी आपातकालीन स्थिति में आग बुझाने की तैयारी, दमकलों के समय प्रबंधन, उपकरणों की गति और फायर कर्मियों की दक्षता का आकलन करने के लिए समय-समय पर ऐसी आकस्मिक ड्रिल करती रहती है।

    अग्निशमन दस्ते ने सूचना मिलते ही तुरंत मोर्चा संभाला

    यात्रियों की थमी सांसें, ड्रिल से परखी गई दक्षता जिस समय रनवे पर मॉकड्रिल के लिए आग लगाई गई, उस वक्त कोई भी नियमित उड़ान रनवे पर मौजूद नहीं थी। हालांकि, लाउंज में बैठे कई यात्री अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे, जो आग और धुआं देखकर अचानक आशंकित हो गए। जब उन्हें बताया गया कि यह एक अभ्यास (मॉकड्रिल) है, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इस ड्रिल के दौरान अग्निशमन दस्ते ने सूचना मिलते ही तुरंत मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक 'रोजनबर्ग फाइटर' व 'अग्निविजय' वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया।


    कार्यक्षमता जांचने के लिए यह अभ्यास किया गया

    नए फायर स्टेशन के लोकार्पण की तैयारी एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार, एयरपोर्ट पर एक नया फायर स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका काम अब अंतिम चरण में है। इस स्टेशन को जल्द ही शुरू किया जाना है, इसलिए इसके लोकार्पण से पहले कर्मियों की कार्यक्षमता जांचने के लिए यह अभ्यास किया गया। उन्होंने बताया कि फायर ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। इसमें न केवल आग बुझाने का अभ्यास हुआ, बल्कि आग से झुलसे लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

    यह भी पढ़ें- पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी 'हथियारों की फैक्ट्री', थाने से 200 मीटर दूर भारी जखीरा बरामद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.