Bhopal: स्लॉट मिलने के बाद भी उड़ानें ठप, भोपाल से गोवा रूट पर अब भी संशय बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया विंटर शेड्यूल लागू हुए दो हफ्ते से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कई रूट्स पर उड़ानें अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने स्लॉट तो ले लिए, मगर उड़ानें शुरू नहीं कीं। कोलकाता, लखनऊ और जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट का इंतजार अब भी जारी है। वहीं गोवा और पुणे की सुबह की उड़ानों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि अब ये उड़ानें समर सीजन (मार्च 2026) में ही शुरू हो पाएंगी।
इन शहरों के लिए अब भी इंतजार
नए शेड्यूल के तहत 28 अक्टूबर से केवल गोवा के लिए सीधी उड़ान शुरू हुई है, जिससे डेढ़ साल बाद इस रूट पर फिर से कनेक्शन जुड़ा है। इसके अलावा, दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ान भी शुरू की गई है, जिससे राजधानी का हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। हालांकि, कोलकाता, लखनऊ और जयपुर जैसे बड़े शहरों के यात्रियों को अभी भी सीधी उड़ान का इंतजार करना पड़ रहा है।
लखनऊ रूट तीन बार शुरू होकर बंद हो चुका है। इंडिगो ने कुछ महीने पहले ही यह उड़ान बंद कर दी थी। अयोध्या में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सीधी उड़ान शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह भी शुरू नहीं हो सकी। इस समय भोपाल से उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर के लिए सीधा हवाई संपर्क नहीं है। प्रयागराज रूट भी छह महीने पहले बंद कर दिया गया था।
उड़ान शुरू नहीं
एयरलाइंस ने स्लॉट तो लिए, पर उड़ान शुरू नहीं की। विंटर शेड्यूल से पहले कई कंपनियों ने नए रूट्स के लिए स्लॉट मांगे थे। इनमें पुणे की सुबह की फ्लाइट और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई उड़ानें शामिल थीं। अब संभावना जताई जा रही है कि ये उड़ानें जनवरी या फरवरी 2026 में शुरू होंगी।
वर्तमान में भोपाल से सीधी उड़ानें
दिल्ली (7 उड़ानें), मुंबई (4), हैदराबाद, बेंगलुरू, रायपुर, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, दतिया और रीवा तक कनेक्टिविटी उपलब्ध है। इनमें पुणे रूट पर केवल एक लेट-नाइट फ्लाइट संचालित है।
एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने कहा, “वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ एयर कनेक्टिविटी में विस्तार होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस भोपाल में अपना बेस स्टेशन शुरू करने जा रही है, जिससे नए रूट्स पर उड़ानें शुरू होने की संभावना है।”