Bhopal: स्लॉट मिलने के बाद भी उड़ानें ठप, भोपाल से गोवा रूट पर अब भी संशय बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया विंटर शेड्यूल लागू हुए दो हफ्ते से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कई रूट्स पर उड़ानें अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं। एयरलाइंस कंपनियों ने स्लॉट तो ले लिए, मगर उड़ानें शुरू नहीं कीं। कोलकाता, लखनऊ और जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट का इंतजार अब भी जारी है। वहीं गोवा और पुणे की सुबह की उड़ानों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि अब ये उड़ानें समर सीजन (मार्च 2026) में ही शुरू हो पाएंगी।

इन शहरों के लिए अब भी इंतजार नए शेड्यूल के तहत 28 अक्टूबर से केवल गोवा के लिए सीधी उड़ान शुरू हुई है, जिससे डेढ़ साल बाद इस रूट पर फिर से कनेक्शन जुड़ा है। इसके अलावा, दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ान भी शुरू की गई है, जिससे राजधानी का हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। हालांकि, कोलकाता, लखनऊ और जयपुर जैसे बड़े शहरों के यात्रियों को अभी भी सीधी उड़ान का इंतजार करना पड़ रहा है।